La ZG GROUP è un gruppo composto da tre aziende operanti nel settore dell'arredamento, fanno parte di esso la ZG Mobili srl, la GM Cucine srl e la G&V Salotti srl.

La ZG Mobili occupa una superficie di 32.000 mq tra coperto e scoperto e opera nel settore da più di 40 anni, è tra le aziende leader del comparto arredamento per ragazzi. Si occupa principalmente del segmento camerette per bambini e ragazzi con due linee di prodotto dedicate, facenti parte sempre della stessa produzione ci sono anche una linea dedicata al settore dei soggiorni, una all'ufficio e infine all'arredamento di hotel, alberghi e residence. La GM Cucine invece occupa una superficie di 12.000 mp totali e la sua storicità risale a ben 20 anni fa. GM Cucine produce cucine dal design moderno e raffinato sempre attenta alle tendenze del momento dando risalto ai particolari e agli accessori in dotazione. In fine la G&V Salotti che occupa una superficie di 4.000 mp totali, è l'azienda più giovane del gruppo infatti nasce “solo” 10 anni fa. La sua produzione consiste in divani classici e moderni, letti imbottiti sia standard che con meccanismi atti allo sfruttamento degli spazi, poltrone e trasformabili. Il nostro gruppo è da sempre attento ai gusti e alle esigenze abitative dei propri clienti, sviluppa un prodotto che oltre al design e alla molteplice modularità, rispetta gli equilibri naturali ambientali utilizzando come materia prima un prodotto che rispecchia tutto questo. Nella progettazione delle nuove soluzioni di arredamento diamo molta importanza all'ottimizzazione degli spazi, proponendo in pochi metri quadrati un arredamento completo e funzionale. Un occhio di riguardo, ZG Group lo da all'utilizzo di materiali atti al rispetto dell'ambiente, infatti il “pannello ecologico” così denominato dal nostro fornitore, che utilizziamo per i nostri mobili è a basso contenuto di formaldeide in classe E1 ed è ottenuto mediante un sistema di riciclaggio degli scarti di lavorazione dello stesso. Questo fa si che l'abbattimento degli alberi per ottenere la materia prima è nullo, pur mantenendo uno standard qualitativo elevato. Altro tema importante è la sicurezza, infatti la progettazione dei nostri prodotti oltre a tener conto del design, punta molto sulla qualità delle materie prime e degli accessori oggi in commercio unita a un'alta qualità nel processo produttivo stesso. Controlli rigorosi all'interno dell'azienda prima di immettere il prodotto nel mercato sono completa garanzia di quanto sopra descritto. Collegandovi al ns sito internet www.zg group.com potrete approfondire meglio quanto detto.