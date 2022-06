DisegnoCostruzioni è una società di professionisti e costruttori under 40 che si pone l'obiettivo di realizzare architetture a ogni scala e sempre a misura d'uomo, unendo i due ambiti del fare: il disegno e la costruzione.

Serietà, fantasia e professionalità unite a una costante ricerca di soddisfazione del cliente sono le principali caratteristiche che fanno di noi un’ azienda attenta e dinamica in grado di seguirvi in ogni fase del processo edilizio, dalla sua ideazione alla sua completa realizzazione, manutenzione e promozione. Vedrete il vostro sogno realizzato con i materiali più innovativi messi in opera da una manodopera specializzata, con la collaborazione di architetti, ingeneri, paesaggisti, designer, organizzatori di eventi e agenti immobiliari con esperienza internazionale, sempre attenti alle novità del mercato, in grado di interpretare i vostri desideri nel migliore dei modi. Siamo specializzati in realizzazioni architettoniche ad alta efficienza tecnologica certificata e rispondente ai più recenti requisiti di legge in materia di sostenibilità, sicurezza e risparmio energetico.