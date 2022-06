Un’azienda leader

La nostra azienda nasce da una lunga esperienza vivaistica, riconvertita nel tempo in un business non tradizionale, che fa del verde verticale il focus della sua attività. Con i suoi 12 anni di attività, 14 Paesi raggiunti e oltre 600 Giardini Verticali installati, Sundar Italia rappresenta l’azienda leader in Italia nella progettazione e realizzazione di pareti verdi viventi, per interno ed esterno.









Ambienti più belli e confortevoli

Lavoriamo intensamente per migliorare l’esperienza dei luoghi del quotidiano, siano essi abitazioni, ristoranti o uffici, diffondendo bellezza e serenità. Propendere per un Giardino Verticale vivo vuol dire:

ELEVARE IL VALORE ESTETICO E SIMBOLICO DI UNO SPAZIO

Chi sceglie di realizzare un Giardino Verticale lo fa sostanzialmente per due motivi: perché è bello e perché comunica. Il verde verticale oltre ad essere esteticamente molto attraente è infatti un vero e proprio strumento per comunicare l’attenzione che la propria attività/azienda ha nei riguardi della sostenibilità ambientale.

AUMENTARE IL COMFORT DEGLI AMBIENTI

Con un Giardino Verticale il comfort degli ambienti aumenta drasticamente. Un Giardino Verticale realizzato con tecnica su feltro garantisce infatti un notevole assorbimento della propagazione del rumore (fonoassorbenza) e un’azione di regolazione del livello di umidità presente nell’aria.

RISPARMIARE IN RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO

Le pareti verdi esterne riducono notevolmente la dispersione termica del muro di applicazione, garantendo così un risparmio dei costi per il riscaldamento/raffreddamento degli ambienti indoor. I Giardini Verticali outdoor garantiscono inoltre un abbassamento consistente della temperatura dell’aria nelle zone prossime al Giardino.

PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ

Nei contesti urbani, i Giardini Verticali esterni possono diventare delle vere e proprie nicchie ecologiche a protezione di piccoli insetti e volatili. Il tutto senza che avvenga alcun danneggiamento visibile alla vegetazione applicata.

RESPIRARE MEGLIO

Come noto, le piante assorbono l’anidride carbonica (CO2) ed emettono ossigeno (H2O). Hanno inoltre la straordinaria capacità di ridurre le sostanze chimiche nocive e le polveri sottili presenti nell’aria. Con una densità così elevate di piante al metro quadro, un Giardino Verticale è dunque un vero e proprio strumento di purificazione dell’aria, che ci aiuta a respirare meglio.

SORRIDERE DI PIÙ

È scientificamente provato che l’esposizione al verde è correlata ad una riduzione dello stress, con conseguente aumento del livello di benessere e produttività.





Giardini verticali più folti e rigogliosi

I nostri pannelli di piantumazione sono progettati per accogliere più piante. In alcuni casi si arriva addirittura a 80-90 piante al metro quadro, rispetto alle tradizionali piantumazioni verticali che prevedono l’impiego di massimo 40-50 piante. Questo si traduce esteticamente in un giardino più bello, folto e rigoglioso.





Composizioni botaniche uniche e affidabili

In termini botanici, la convivenza di diverse tipologie di piante a stretto contatto non è per nulla scontata. Nel corso degli anni, abbiamo speso molte energie per trovare quelle composizioni botaniche che potessero risultare belle e affidabili nel tempo, anche al variare delle condizioni climatiche locali indoor o outdoor.

Tale esperienza ci ha portato a disegnare Giardini sempre più ricchi in termini di varietà di piante e colori, garantendo al contempo stabilità e durevolezza delle composizioni vegetali.





La serenità prima di tutto

Il Giardino Verticale Sundar è progettato per essere completamente autonomo. Ogni Giardino è dotato di un sistema di controllo automatico dei cicli di fertirrigazione e di illuminazione ed è connesso tramite rete WIFI al nostro Network di Monitoraggio Giardini, che ci aggiorna in tempo reale su eventuali anomalie agli impianti che possono alterare il normale benessere della componente vegetale.

Ad essere costantemente controllati sono parametri di umidità e temperatura dell’aria, presenza dei flussi di fertirrigazione, allacciamenti alla rete idrica/elettrica e funzionamento regolare della connessione internet.





Dal disegno al giardino finito

Ogni Giardino Verticale nasce da un attento ascolto del cliente/progettista, al fine di poter fornire una realizzazione verde unica e altamente personalizzata.

Sulla base delle informazioni raccolte in fase di ascolto, i nostri tecnici tracciano il progetto della struttura, mentre i nostri botanici elaborano un primo concept del Giardino che viene sintetizzato in una campitura: un’illustrazione grafica della composizione vegetale, dove ogni colore è associato a una o più̀ tipologie di piante (mix).

Una volta raggiunto il risultato estetico voluto dal committente si passa alla fase operativa; i pannelli vegetali vengono realizzati e piantumati in serra e posati in seconda fase, dopo l’installazione della struttura di supporto a muro.

Grazie a questa metodologia di lavoro, è possibile avere un Giardino Verticale pronto effetto sin da subito. Non si deve dunque attendere che la vegetazione cresca per avere una resa estetica ottimale.





Flessibilità logistica

Grazie al Sistema Modulare Sundar, siamo in grado di gestire commesse in tutta Italia e in molti Paesi esteri. Il Giardino finito viene infatti scomposto in più pannelli che possono essere imballati e trasportati via terra, mare o aria direttamente nel luogo di installazione.

Servizio di assistenza e manutenzione

Ci impegniamo costantemente per garantire il miglior servizio di assistenza in post-vendita. Terminato il periodo di garanzia, si può scegliere tra diverse opzioni di mantenimento del Giardino: intervento singolo o pacchetto “flat” con 2-3 manutenzioni annuali programmate. Il tutto sempre ad un costo accessibile e commisurato agli effettivi interventi necessari.





Sensibilità ambientale

Fin dalla sua nascita, Sundar Italia è stata particolarmente sensibile al tema ambientale. Dal 2013 siamo certificati come azienda “Zero Carbon Footprint”, ovvero come attività in cui le emissioni rilasciate nella fase di realizzazione del Giardino Verticale sono compensate dal risparmio energetico e dall’assorbimento di anidride carbonica (CO2) operati dallo stesso, nel corso del suo ciclo vitale.