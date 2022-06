gosplan architects è uno studio di architettura genovese, specializzato nella realizzazione di case contemporanee, uniche e di forte personalità. Le soluzioni che proponiamo nascono sempre dal confronto con il cliente e nell'ottica di sfruttare al massimo le potenzialità dell'immobile che ci viene affidato. Lo studio cura la ristrutturazione di ogni appartamento fino alle finiture ed è conosciuto per la realizzazione di arredi su misura.

gosplan crede nell’architettura come mezzo di comunicazione di massa. In quanto tale, l’architettura è produzione di forme, racconto dello spazio. Come ogni medium, essa si fonda non sul messaggio che occasionalmente veicola (la sostenibilità ambientale, il programma funzionale, la cifra autoriale), ma sulle relazioni che istituisce: relazioni tra le forme, poi tra i concetti, infine tra le persone. Un’architettura consapevole del suo ruolo di medium è un’architettura che sa misurare la sua ricaduta sul mondo, perché alle estremità del medium stanno sempre due realtà. gosplan nasce nel 2010 ed è composto da Nicola Lunardi, Veronica Rusca e Lorenzo Trompetto.