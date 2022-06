Questa collezione prende forma da una lunga esperienza nel campo dell'interior design, dalla passione per la semplicità e la bellezza, ma anche dal desiderio di aggiungere temi, stimoli e valori nuovi alla vita quotidiana. Gli oggetti di questa collezione seguono percorsi progettuali diversi, ma nascono tutti per risolvere delle esigenze concrete, in un modo piacevole ed efficace. Designer affermati o emergenti, materiali tradizionali e innovativi, colore e tecnologia, stile italiano e suggestioni nordiche, si ritrovano uniti in un linguaggio personale e allo stesso tempo universale, da utilizzare in piena libertà: negli ambienti pubblici e negli habitat privati, negli spazi interni o all'aria aperta.

Le grandi forniture rappresentano per l'abbate una attività parallela. Tutte le risorse creative e produttive di l'abbate vengono dedicate al contract mettendo in campo tutta l'esperienza acquisita. I progetti vengono affrontati con grande versatilità e sono tutti eterogenei fra loro. Si parte dalla semplice personalizzazione dei prodotti di serie per arrivare allo sviluppo e produzione di prodotti speciali. Dalla sedia al tavolo, dalla poltrona al letto, dal divano alla camera completa. l'abbate è in grado di soddisfare qualunque richiesta per quanto riguarda prodotti in legno, metallo o imbottiti. Il servizio offerto va dalla progettazione, allo sviluppo, alla produzione, alla logistica fi no al servizio "chiavi in mano" dell'intero progetto.

Nello scenario del design internazionale l'abbate è una esperienza straordinaria. Una collezione che non è solo la raccolta di oggetti belli ma è la rappresentazione di ciò che di meglio vi è nella produzione italiana in legno e non solo. Creazioni che sono il connubio fra design, arte e lusso.