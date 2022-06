Progetti d'interni e design si occupa della progettazione di interni, dal settore residenziale, alla progettazione di spazi commerciali, uffici, progettazione di arredamenti e spazi espositivi. Per ogni progetto si studiano preventivamente le migliori soluzioni per la distribuzione interna degli spazi, l'arredamento, l'illuminazione, i materiali ed i colori, in funzione delle esigenze e del budget di investimento del cliente. Tutti i lavori nascono da una serie di proposte progettuali, tramite le quali si arriva alla soluzione definitiva che, in seguito, viene sviluppata in forma tridimensionale per una immediata comprensione degli spazi. Il progetto di interni viene proposto con la realizzazione di rendering e la fornitura di elaborati tecnici dettagliati quali layout arredo, demolizioni/costruzioni, layout illuminazione ed impiantistici e specifiche per gli elementi di arredo. Nella fase di cantiere, lo studio offre una assistenza mirata per la stesura di capitolati ed analisi preventivi, al fine di tenere sotto controllo il budget del cliente, e la direzione lavori per verificare l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte secondo le linee guida del progetto; inoltre, grazie alla collaborazione ormai decennale con alcuni artigiani del settore è possibile fornire al cliente un servizio "chiavi in mano". Inoltre, grazie alla stretta collaborazione con altri liberi professionisti del settore, Progetti d'interni e design ha la possibilità di offrire e seguire l'iter relativo alla pratica edilizia e rilascio permessi, sicurezza sui cantieri, progettazione impianti, certificazioni energetiche, ecc. Il tutto per agevolare il committente, con la possibilità di avere sempre un'unica figura di riferimento che segue tutto il processo costruttivo, dall'idea alla consegna del "prodotto finito".