Grassi & Radice nasce in Brianza nel 1963. Al suo

esordio è una tipica azienda artigiana specializzata nella produzione di

arredamenti su misura.

Successivamente estende la sua attività alla produzione di imbottiti. Nella

metà degli anni '80 nasce Grassi e Radice Abitare, il nostro

primo show room. Nuove e più giovani professionalità si affiancano a quelle

storiche, la saggezza della tradizione artigianale si sposa con la creatività

del DESIGN moderno.

Oggi, grazie alla sua esperienza pluridecennale e alla

competenza dei suoi architetti, disegnatori e

artigiani Grassi e Radice Abitare, si occupa, oltre che alla produzione

di ARREDI SU MISURA, della ristrutturazione degli immobili

fornendo un servizio completo chiavi in mano, assistendo il

cliente alla progettazione, alla scelta e alla fornitura di pavimenti e

rivestimenti, all'esecuzione delle opere murarie, elettriche ed idrauliche, fino

alla fornitura degli arredi. Perchè un giorno possiate dire: "...Questa casa

che abbiamo abitato, questa cucina in cui abbiamo mangiato, non c'è un posto

migliore nel mondo dove lasciarsi cadere il vestito, dove volersi levare il

cappello, dove potersi ancora svegliare..." (cit.T.De Sio)