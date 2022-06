Fenicia Group

Nata nel Novembre del 2006 per iniziativa di un team di imprenditori con ampia esperienza nel settore del lusso e dell’arredamento navale, il gruppo Fenicia riunisce tre differenti realtà di lavoro che operano in altrettanti diversi campi: Fenicia Charme per il contract alberghiero, Fenicia Wellness per la realizzazione di SPA e centri benessere e Fenicia Marine divisione impegnata nella progettazione e sviluppo di arredamenti navali. Grazie all’alta competenza delle proprie maestranze, all’intrattenimento di una fitta rete di relazioni commerciali, all’investimento e ricerca di materiali unici ed innovativi ed al controllo di tutto il processo di produzione in breve tempo riesce a riscuotere fiducia e successo proponendo come unici valori la professionalità del proprio team e la qualità dei propri prodotti. Fenicia progetta, costruisce ed esegue o nella formula del chiavi in mano o come coordinatore per manifestarsi come unico interlocutore del cliente e dei suoi architetti. Oggi il gruppo è impegnato nella realizzazione di impor-tanti alberghi in Italia e all’estero, di numerosi centri benessere e nello sviluppo degli interni di imbarcazioni private e grandi navi da crociera.