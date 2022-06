Siamo un'azienda artigiana che da più di sessant'anni produce arredamenti su misura svolgendo direttamente tutte le lavorazioni del ciclo produttivo del mobile: dalla progettazione alla consegna compreso il montaggio in loco con personale interno. Privilegiamo utilizzare materiale di prima qualità: massello, listellare per ottenere un prodotto destinato a durare nel tempo. Non avendo una produzione di serie, non abbiamo nessun vincolo nella scelta degli accessori. Per noi dire su misura significa realizzare soluzioni personali, per le differenti esigenze di spazio e gusto della nostra clientela. La nostra filosofia è la valorizzazione del legno come materia prima ecosostenibile, perchè proveniente da coltivazioni con taglio programmato e con pratiche di riforestazione.