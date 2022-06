MOBILI, SPECCHIERE E CONSOLLE CHE SI ISPIRANO AL PASSATO

BALLABIO ITALIA è un'azienda con produzione interamente italiana operante nel settore da oltre 60 anni. Sita nella Città di Mariano Comense in provincia di Como, è stata infatti fondata nel 1947. Sin dal principio si è costantemente impegnata nella riproduzione fedele di mobili antichi. Questo è stato possibile solo grazie ad una lunga e minuziosa ricerca che ha permesso di realizzare mobili, specchiere e consolle che riproponessero i fasti, la raffinatezza e la maestosità dei vari stili della storia del mobile quali ad esempio Luigi XIV, Filippo XV, Impero, Barocco fino al Liberty e Decó.

La continua ricerca della perfezione ed il patrimonio di cultura e di esperienza acquisiti in questi anni hanno consentito alle nostre collezioni di riscuotere oggi grande successo in tutto il mondo. L'attenzione meticolosa al particolare è evidente in ciascuno dei nostri prodotti: la qualità del legno è selezionata con estrema cura, i tessuti scelti sono importanti e pregiati e la lavorazione e le finiture sono realizzate da mani esperte per garantire che le caratteristiche originali del prodotto restino immutate nel tempo. I mobili, le specchiere e le consolle BALLABIO ITALIA sono da sempre garanzia di qualità e lunga durata. Le nostre collezioni sono realizzate con grande attenzione alla qualità e all'eleganza senza però rinunciare alla comodità e pertanto rispondono alle moderne esigenze.

I nostri prodotti si adattano efficacemente agli ambienti più svariati inserendosi armoniosamente in contesti sia classici che moderni ai quali conferiscono calore, raffinatezza ed eleganza. Siamo orgogliosi di affermare che, mentre oggigiorno gran parte dell'industria italiana del mobile ha trasferito la produzione all'estero in cerca di forza lavoro a basso ma con una conseguente riduzione della qualità, noi abbiamo combattuto e stiamo combattendo con forza per andare nell'opposta direzione e preservare le peculiarità del "Made in Italy". La nostra produzione avviene pertanto interamente all'interno dell'azienda.

BALLABIO ITALIA continua con impegno e passione a perseguire la propria filosofia aziendale grazie alla quale riceve costantemente preferenza e stima da parte di una clientela oggi presente in tutto il mondo: realizzare prodotti di alto livello qualitativo salvaguardando nel contempo l'accessibilità dei prezzi.