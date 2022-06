Midarte è esprimere nuovi concetti, è energia e creatività positive, perché non si concepiscono i soliti elementi d’arredo curvi e curvati, ma si comunica talento, estro, sensibilità, poesia, colore, emozione, amore per il dettaglio e gioia di dare vita ad un elemento ogni volta diverso, reso unico nel suo genere dal sunto vincente di tutto ciò; Midarte è coniugare l’artigianalità con l’innovazione per complementi d’arredo duraturi e seducenti.