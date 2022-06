Azienda

Il valore del Made in Italy Esempio di made in Italy “tailor made” le creazioni di Patrizia Garganti ci trascinano in una dimensione – quella del lighting design - che si miscela con le sapienti abilità artigiane. Non esistono produzioni in serie, ogni luce è fatta su commissione, secondo le esigenze dei nostri clienti, che da sempre sono una delle nostre maggiori fonti di ispirazione. Da oltre 30 anni l'azienda PATRIZIA GARGANTI dà vita a linee di prodotti unici, massima espressione della tradizione artistica e artigianale italiana. lo storico marchio BAGA; BESPOKE01 e BESPOKE02 nati dalla collaborazione con architetti di fama internazionale; ME, una personale di Patrizia, sintesi ed espressione di un percorso di forte identità. Nel 2013 in occasione del salone del mobile di Milano, l'azienda ha presentato la linea HOME, un nuovo percorso creativo dedicato al mondo dell'arredamento e del "made in Italy". La sede di Sesto Fiorentino ospita oggi artigiani e tecnici della produzione, gli uffici commerciali Italia ed Estero, la logistica e lo staff artistico.

Competenze, esperienze e capacità unite in un unico gruppo, che ha fatto di quest’azienda un punto di riferimento.