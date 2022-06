Con sede in Emilia Romagna, Chez Moi è un’azienda italiana che produce biancheria per la casa in tessuti pregiati e ricercati, privilegiando il lino tinto in capo. Materiali nobili, artigianalità antica e gusto all’avanguardia sono le chiavi di una recente ascesa nel mercato dell’home decor, per offrire al mercato un lusso quotidiano giovane e estroverso.

Chez Moi ama creare con il lino, perché è un materiale naturale, dal sapore antico ma dal fascino e dalla classe moderni. Perché è una fibra nobile, dalla versatilità spiccata, perché è la materia ideale da plasmare e arricchire con l’estro dei colori, la sapienza dei ricami e delle stampe, la preziosità dei pizzi e delle applicazioni.

Tutti i prodotti di Chez Moi sono interamente realizzati (tagliati, cuciti, ricamati, tinti e confezionati) in Italia.