Luca Nencini è nato a Pisa nel 1960.

Si laurea in architettura nel 1986 presso la Facoltà di Architettura di Firenze e dal 1988 porta avanti lo studio paterno fondato nel 1950 dal padre, Prof. Arch. Gaetano Nencini deceduto prematuramente nel 1987. È stato membro di commissioni edilizie, relatore di numerose lauree inerenti la composizione architettonica ed il recupero, membro per l'abilitazione di laurea in architettura sia triennale che magistrale. Dal 1988 svolge la sua attività professionale nello studio che dirige a Pisa nel settore privato e pubblico occupandosi di restauro, ristrutturazioni, nuove costruzioni sia direzionali, che abitative e alberghiere, oltre ad arredo e design per interni. Gran parte delle sue opere sono state pubblicate su riviste nazionali ed esposte in mostre tematiche italiane. Ha presieduto convegni di varia natura su esperienze lavorative fatte nel mondo del recupero e del riuso edilizio. La filosofia dello studio è improntata ad offrire alla propria clientela un servizio integrato comprensivo di tutte le competenze che necessitano per lo svolgimento e completezza dell'intero progetto. Lo Studio Nencini Architetti si avvale infatti di uno staff di collaboratori e professionisti specializzati in settori specifici di alta qualità nell'ambito strutturale, energetico, idraulico, elettrico, bioedilizia, acustica termica e sicurezza sui cantieri oltre che collaudi e contabilità. Da oltre 60 anni lo studio Nencini Architetti opera in tutta la Toscana ed ha avuto notevoli ed importanti riconoscimenti. Oggi lo Studio Nencini Architetti si avvia alla terza generazione con l'ingresso dell’ Arch. Gianluca Nencini nato nel 1989 e laureatosi in architettura magistrale nel Luglio del 2013.