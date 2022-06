SERVIZI

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE Ciaccio Casa si occupa di ristrutturare case, villette, appartamenti ed immobili commerciali come uffici, capannoni, negozi e centri estetici. ristrutturazioni interne ed esterneisolamenti termoacusticicoibentazioni termici di condizionamento ed elettricimanutenzione impianti idrauliciristrutturazione, rifacimento e impermeabilizzazione di terrazzi e tettifornitura e posa di pavimentiarrotatura e lucidatura marmo e parquetinfissi in legno, alluminio e pvc, porte blindateIl cliente viene seguito in tutte le fasi progettuali ed esecutive e gli vengono mostrate le opportune problematiche riscontrate in sede di verifica dell’immobile. Particolare attenzione durante la ristrutturazione è dedicata alla ricerca di materiali eco-compatibili, al fine di salvaguardare il risparmio energetico ed il rispetto delle normative vigenti. Il nostro staff ricerca le soluzioni più adatte a risolvere le problematiche derivanti da una ristrutturazione sia essa parziale che totale, per offrire costruzioni durature e di qualità tenendo sempre in considerazione i costi preventivati. PRONTO INTERVENTO EDILE Ciaccio Casa fornisce un utile servizio di Pronto Intervento Edile dalla piccola riparazione alle ristrutturazioni più lunghe e complesse. I nostri tecnici qualificati interverranno tempestivamente per risolvere ogni vostro problema!