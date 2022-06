laura gasparini arch. e interior designerha creato in questi anni un gruppo di lavoro legato da un forte sodalizio umano e professionale. l’attivita’ dello studio si dedica alla progettazione, alla ristrutturazione e all’interior design, spaziando dal settore commerciale (negozi, show room, hotel) al privato.

il modo in cui lo studio intende la progettazione di interni è lo stesso che si potrebbe immaginare quando si confeziona un abito sartoriale : capite le esigenze del committente si comincia a dar forma compositiva agli spazi rispondendo alle richieste, ma rimanendo comunque coerenti con lo stile che contraddistingue le caratteritche progettuali dell’architetto. viene declinata in ogni parte del progetto la stessa matrice progettuale perchè non venga perso di vista il filo conduttore della storia che si snoda nei vari ambienti del progetto. il team studia e personalizza ogni singolo dettaglio svolgendo un’evoluzione nella scala progettuale, dallo studio dei volumi al completamento del lavoro fin nei piccoli particolari quali arredi e complementi. un importante momento creativo è dedicato allo studio delle texture e dei materiali, sempre diversi, e frutto di grande ricerca tra quello che il mercato in continua evoluzione offre. è in questa fase che gli accostamenti tra ambienti e oggetti, mobili ed accessori, forme, presenze ed assenze, permettono di creare grande armonia fra materia, tattilita’, sensazioni, cosi’ da porre in essere una sorta di morbido equilibrio di insieme nella realizzazione del progetto. emerge una griglia estetica rigorosa, fatta di volumi, prospettive allungate, spazi liberi senza interruzioni visive , forme pure che giocano con la luce, arredi essenziali ma protagonisti indiscussi di uno spazio che li avvolge. è necessario coniugare l’aspetto scenografico, quello di stage-set più emozionale, con quello piu’ puramente funzionale e pratico al fine di trasformare l’idea di progetto in un quotidiano piacere.