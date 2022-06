Karisma Home Staging Milano

Devi vendere o affittare casa? Affidati ai servizi offerti da Karisma, tra i quali c'è: l' Home Staging.

Sei un privato: ecco i nostri servizi! Sei un agente immobiliare, investitore, costruttore: ecco i nostri servizi!

Il servizio di Home Staging tradotto letteramente significa "presentazione della casa" ed è largamente diffuso in molti paesi e funziona come valido strumento di marketing per comunicare meglio e vendere prima un immobile in vendita. Quando si mette in vendita una casa ci sono vari aspetti da tenere presenti tra cui quello emotivo. La proprietà fatica a dimenticare la vita passata tra quelle pareti, ci sono cresciuti i figli, sono stati investiti negli anni tanto tempo e denaro. E' quasi automatico pensare che la propria casa sia la più bella del mondo, minimizzando i difetti rispetto agli aspetti positivi. Questo tipo di mentalità genera case invendute, complici la crisi e le difficoltà del mercato immobiliare, a fronte dei quali, c'è una grande abbondanza di offerta per chi ha deciso di comprare. L'acquirente ha ampia scelta e nessuna fretta, può fare molte visite e cercare con calma la sua casa dei sogni, quella che gli farà dire: la voglio! Il cliente è diventato sempre più esigente, se compra non vuole seccature, deve essere tutto pronto per il trasloco senza lungaggini di lavori, tanto più che una casa da ristrutturare senza un budget preciso può creare seri problemi in fase di perizia da parte della banca per ottenere l'approvazione del mutuo. Oggi, bisogna trovare un modo nuovo per realizzare una vendita veloce al miglior prezzo!

Questione di feeling!

Come succede tra le persone, anche per comprare casa bisogna che scatti il colpo di fulmine. Quindi, se mettiamo in vendita un immobile, dobbiamo prepararlo in modo da facilitare la nascita di un feeling positivo tra l'acquirente e l'ambiente. Cosa lo farà innamorare? Cosa farà preferire il mio immobile ai tanti altri che ha visitato? I professionisti dell'immobiliare possono confermare che il 90% delle persone non sono capaci di creare il giusto feeling in un ambiente domestico in vendita o in affitto. Come fare dunque? Togliere le tracce di chi ci ha vissuto e rivalorizzare l'immobile per rendere l'usato simile al nuovo sono i due strumenti principali per raggiungere lo scopo. Ma occorre essere competenti per farlo per evitare di spendere troppo denaro o di incorrere nell'errore di personalizzare troppo l'ambiente. Ecco perchè serve il professionista. Chi compra farà quello che vuole... Questa è l'obiezione tipica di chi non ritiene utile preparare la casa prima di metterla sul mercato. E' vero che chi compra potrà intervenire sull'immobile come vorrà, ma per vendere /affittare prima, occorre limitare il rilancio al ribasso del prezzo. Più si trascurano i particolari e si lasciano lavori da fare, più si corre il rischio di perdere l'occasione con il cliente. Se anche l'immobile riscuotesse interesse , l'acquirente farebbe un' offerta più bassa proprio a causa dei lavori da fare (e dei tempi d'attesa!).

Contattaci su facebook, via e-mail o tramite telefono:ti aiuteremo a vendere/affittare il tuo immobile spendendo il meno possibile!