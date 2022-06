Considero l’interior design come una “scultura” d’interni, una interpretazione estremamente personale dello spazio inteso come blocco di materia grezza in cui ricercare la forma unica in esso contenuta.

I miei strumenti sono il rigore delle forme, la coerenza nell’utilizzo dei materiali, l’impiego di volumi per definire gli spazi, la precisione nell’uso della luce, l’attenzione per i dettagli.