Francesca Valle e Alberto Grobbo, giovani architetti torinesi, hanno iniziato nel 1999 un'attività che è sfociata in una nuova forma di consulenza per l'arredamento d'interni.

Il Bello e l'Esclusivo sono i concetti che stanno alla base della loro filosofia. « Rispondere a canoni di bellezza sicuri e definiti – spiega l'architetto Grobbo – è la base di tutto, e viene prima della definizione dello stile, classico o moderno che sia ». Nello showroom al 42 di Corso Principe Eugenio, nel centro di Torino, gli stili convivono in perfetta armonia. L'innata passione di Francesca Valle e Alberto Grobbo per l'antiquariato e per lo stile classico in generale si abbina alle tendenze più moderne e agli oggetti di design. Tutto grazie a uno studio approfondito delle tematiche d'arredamento contemporanee e soprattutto a un confronto di idee con i clienti, che sono sempre al centro del mondo Grobbo Valle, della filosofia tailor-made. « Lo stile degli interventi lo decidiamo assieme al committente – prosegue l'architetto Valle – e qui sta l'esclusività: noi proponiamo il « tailor-made », una consulenza e una progettazione su misura.

Chi entra nel nostro showroom sa che può trovare dialogo, non idee preconcette. E sa che uscirà con un progetto vestito addosso alle sue esigenze, e ai suoi gusti ». Esigenze uniche, progetti unici, che possono variare da un intervento parziale come una nuova veste per il salotto fino alla ristrutturazione integrale dell'abitazione. Sia essa un appartamento, una villa d'epoca, o una casa in campagna. La professionalità, la passione e l'ispirazione dei due esperti si fonde con l'acquisto dei complementi. In questi anni, passo dopo passo, grazie ai viaggi di lavoro dei due architetti, le collezioni si sono arricchite e così Grobbo Valle può impreziosire le proposte d'arredo con mobili di ogni stile, splendidi tappeti, lampadari classici o futuristici, argenti preziosi appartenuti a nobili casati, quadri d'autore, tessuti decorativi, sete e tendaggi, tutti di grande valore e qualità. « Credo che questi complementi d'arredo, per la loro varietà e il loro valore, siano il nostro vero valore aggiunto – conclude Francesca Valle – ci consentono di creare ambientazioni che seguono un unico filo conduttore, quello dell'armonia estetica e cromatica ».