Il nostro studio è attivo a Milano dal 1991. Veniamo da due diverse formazioni, ma da quasi venti anni lavoriamo a strettissimo contatto così che differenze e identità si sono mescolate in tutti i modi possibili e sono l’anima del nostro lavoro.

I settori in cui siamo più attive sono il design industriale e l’architettura di interni.

Abbiamo un occhio di riguardo al mondo del bagno in cui lavoriamo da diverso tempo e con ottimi risultati in Italia e all’estero, per la messa a punto di prodotti specifici come accessori, lavabi, rubinetti, scaldasalviette e per la cura degli spazi a esso dedicati. Quando pensiamo a un prodotto siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo non solo nella forma e nella funzione, ma immerso nel contesto della vita delle persone che lo sceglieranno. Diventa allora parte stessa del progetto seguirne l’ingegnerizzazione, la presentazione nel catalogo e nelle fiere, fino all’esposizione nei punti vendita.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato con continuità per prestigiose aziende entrando in perfetta sintonia con le loro realtà e ciò ha portato ovvi benefici al successo dei prodotti, alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti internazionali.

Per il futuro contiamo di continuare a approfondire il percorso progettuale che va dall’oggetto allo spazio da vivere, alternando scale diverse di intervento, muovendo dal piccolo al più grande e poi ritornando ancora al particolare, con l’elasticità e la ricchezza che sono due doti tipiche della nostra natura femminile.

In anni di globalizzazione , in cui l’esportazione del Made in Italy è un fattore di innegabile interesse, vorremmo proporre la nostra esperienza e valutare collaborazioni internazionali.