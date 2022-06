Antonella Filippini, titolare di uno studio di Design e Progettazione a Mantova, città d’arte italiana, è professionista nota soprattutto nel settore della tavola per le lunghe e fruttuose collaborazioni con le aziende più prestigiose a livello internazionale, dagli Stati Uniti al Giappone.

L’amore per le forme e la suggestione delle alchimie cromatiche cominciano da lontano, dall’indirizzo di studio: l’Istituto d’arte, quindi l’Accademia di Belle Arti. Le prime esperienze lavorative sono nell’ambito della progettazione d’interni, ma è la passione per l’arte della tavola e del ricevere che la porta a pensare e disegnare nuovi oggetti di uso quotidiano. Con l’esperienza sul campo, conquistata con la capacità di mediare tra originalità e fattibilità, le idee prendono forma e contenuto. “Il bello deve essere anche funzionale”. E la raffinatezza finalizzata ad un progetto concreto trova riscontri e consensi. Le sue collezioni, di grande piacevolezza, sono riconoscibili per l’ impronta netta e un segno durevole nel tempo. Precorrendo le mode, ha saputo fondere le influenze orientali con gli elementi del classicismo italiano: i suoi piatti, i suoi decori tono su tono, le gioiose note di colore, risultano di gradevole linearità e di gusto indelebile. Parallelamente alla professione di designer, dal 2009 la sua passione per le collane e i bijoux si trasforma in un vero e proprio lavoro, portandola ad affinare sempre più gli studi sui materiali e le relative lavorazioni. Antonella progetta, disegna e realizza personalmente le proprie collezioni: pezzi unici dal design esclusivo, che danno vita a esemplari singoli o a mini serie a tema. La curiosità e la ricerca di nuovi linguaggi espressivi sono il motivo ispiratore della sua bigiotteria. I materiali utilizzati sono prevalentemente resine che Antonella mescola con libertà ad altri elementi; prendono così forma ornamenti raffinati che naturalmente si adagiano sul corpo di ogni donna.