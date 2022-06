Nasce a Faenza nel 1981. Dopo una formazione artistica nel 2003 apre il suo studio dove

comincia il suo percorso verso la ceramica, studiando nuove tecniche e nuovi materiali per lo sviluppo di soluzioni personalizzate. Si dedica alla ricerca dei materiali, delle forme e delle decorazioni, facendo particolare attenzione ai contrasti e alle combinazioni di esse. Nel 2011 si propone con una nuova collezione di oggetti , soprattutto lampade , essenziali nelle forme e nei dettagli, provando ad avvicinare la ceramica al design e al suo gusto. Nel 2012 vince il premio Opendesign Italia con il progetto Nordic lamp, che la porta poi al DMY a Berlino. Vive e lavora a Faenza.

She born in Faenza in 1981. After an artistic education, in 2003 she opened her own studio, where she began her ceramic course, studying new tecniques and new materials for the development of customized solutions. She devoted herself mainly to materials research using especially ceramics, ranging from forms to the decorations. In 2011 offers a new collection of objects, especially lamps combining ceramics with other materials such as wood. In 2012 winner a opendesign award with her project Nordic lamp. She partecipated in various exibition and she is published by various magazines. EXHIBITIONS Operae _ festival of indipendent design _ Turin _ october 2013 Dmy _ Berlin _ june 2013 Fuori salone _ Goodesign _ cascina Cuccagna_ Milan _ april 2013 Macef _ Milan _ january 2013 Open design Italia _ Venezia _ november 2012 Operae _ festival of indipendent design _ Turin _ november 2013 AWARDS Garage design award _ Open design Italia _ 2012