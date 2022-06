XYZ FACTORY opera da anni come laboratorio creativo nell’ambito dell’architettura, del design e della comunicazione visiva.

A partire dal 2010 XYZ FACTORY diventa un’impresa sperimentale impegnata nella produzione di mobili in edizioni limitate, oggetti d’arredo, piccoli complementi e design ecosostenibile: un generatore di energia creativa in grado di intervenire nell’ambito del product design e del fashion design, fuori dalle grandi e dilaganti produzioni seriali, con senso di responsabilità, in un affascinante lavoro in cui combinare i valori della progettazione con il patrimonio, a rischio di estinzione, delle lavorazioni artigianali.