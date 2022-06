Le sue due passioni si sono intrecciate lungo il corso della sua vita, fino a fondersi oggi nelle sue creazioni e nei suoi progetti da interior designer dove movimento e colore si incontrano e creano ambienti fluidi ricchi di personalità, dando così vita a spazi e atmosfere sempre originali e innovativi.

La sua vocazione è sostenuta dalla sua continua e instancabile ricerca di nuovi materiali e nuove forme per esprimere la propria creatività e il proprio estro, realizzando oggetti di arredamento che spiccano per qualità e originalità, che riescono a unire mondi di espressione creativa diversi, caricati di una naturalezza e una bellezza esplosiva e originale.

Tra suk e mercatini di tutto il mondo Giorgia vaga per scoprire e scovare nuove ispirazioni, per ricercare oggetti affascinanti e misteriosi da proporre ai suoi clienti.

È attenta nel disegnare progetti che non siano solo esteticamente piacevoli ma anche funzionali al mercato e al gusto del committente.

Giorgia vi accompagnerà lungo il percorso della bellezza e dell’allestimento del vostro spazio, consigliandovi sia negli aspetti stilistici e decorativi dell’interior design, sia nei punti pratici e funzionali del vivere, sempre nel rispetto dell’ottima qualità dei materiali e delle tecnologie che rendono il suo lavoro ancor più di valore.

1982 Nasce a Torino.2005 Frequenta lo IED, indirizzo di Interior Design a Torino.2009 Vince una borsa di studio per i corsi di New Entertainment Design e Food Experience Design presso il POLIDESIGN di Milano.2006 Interior Designer presso Berlin Cameron United, New York