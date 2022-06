Luca Olivero nasce a Torino il 15 marzo 1990, si avvicina al design per curiosità e per gioco.

Dal 2009 al 2012 frequenta il corso triennale post diploma presso l’ Istituto Europeo di Design di Torino.

L’esperienza nell’istituto è molto buona per lui tale da permettergli di conoscere molti professionisti del settore e alcune aziende esterne con cui collaborerà per alcuni contest creativi.

Nella prima metà del 2012 viene incluso nel team per la realizzazione dell’allestimento di APRITI IED, evento che coincide con l’apertura dell’istituto alla mostra delle tesi dei corsi di Design, Moda, Arti visive e Comunicazione.

Nel Luglio 2012 viene scelto per uno Stage dall’azienda SELF Gardino di Torino, in cui gli viene assegnata la progettazione dello Showroom nel nuovo punto vendita di Moncalieri; questa collaborazione gli permette di acquisire nuove competenze e di apprendere strategie di merchandising, di organizzazione in cantiere e relazione con fornitori di vari settori merceologici.

Nel 2013 è stato l’interior designer per lo studio torinese POINT. e ha collaborato come Tutor per un corso di progettazione allo IED di Torino.

Attualmente collabora con alcuni studi di Milano ed è docente di Sketching / Photoshop per il corso di interior design presso lo IED di Torino.