SURYA da 35 anni, oltre ad essere apprezzata per la linea inconfondibile e la funzionalità dei suoi prodotti, è sinonimo di qualità.

Infatti SURYA è una delle poche aziende operanti nel settore dell’illuminazione a svolgere l’intero ciclo produttivo all’interno dei propri stabilimenti: dall’ideazione, progettazione, realizzazione degli stampi, dalla fusione a gravità alla pressofusione, dalle lavorazioni meccaniche ai trattamenti anticorrosivi, dall’elettroforesi catodica (la tecnologia più avanzata per l’alluminio) alla finitura a polveri poliesteri, al cablaggio e montaggio, confezionamento e spedizione. SURYA ha ottenuto il riconoscimento per il processo di verniciatura del prodotto, risultato il migliore nel settore dell’illuminazione, dall’Associazione ANVER nell’autunno 2003. Inoltre SURYA ha seguito un percorso con impegno alla ricerca di soluzioni destinate a durare nel tempo:lavorando in qualità ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008. SURYA: prodotto italiano di alta qualità.