Giannini cinquant'anni di qualità e design (quasi 60)!

Nel 1951, Carlo Giannini inizia la sua attività produttiva con l'impronta razionale e pragmatica tipica dell'imprenditoria bresciana, dando vita ad una generazione di casalinghi in acciaio, nei quali risalta l'importanza della funzione, in equilibrio con un'estetica lineare e pulita. La caffettiera Giannina è il prodotto storico, che, dopo 40 anni di produzione, conserva intatte praticità e ottimo caffè e non solo... Dal 2009, Giannina esce in una versione ridisegnata nei particolari meccanici da Khodi Feiz, designer di fama internazionale! La ricerca sul prodotto di Giannini non si ferma mai e presenta comenovità 2010 una nuova collezione tavola e cucinadecisamente all'avanguardia: Mix Collection! La seconda generazione ha confermato e rinnovato il successo nel tempo, grazie a un'attenta ricerca di mercato e ad uno studio continuo dell'evoluzione del gusto e delle esigenze del consumatore, mantenendo come elemento costante la necessità di creare prodotti per la casapratici ed efficienti, ricchi di originalità e stile. La terza generazione, inserita con successo nel tessuto aziendale, pone basi solide per il futuro, continuando il processo di crescita e di ricerca dal punto di vista del prodotto, del design, della distribuzione e del marketing. Valori di casa, che vivono insieme a noi. Giannini persegue con tenacia e fedeltà l'obiettivo di un prodotto nuovo nelle forme e nel progetto, creato da designer geniali e tecnici esperti che lavorano insieme per realizzare oggetti che sottolineano il valore dei nostri gesti quotidiani. I prodotti Giannini entrano in famiglia: rispettano le nostre abitudini e le nostre esigenze, cucinano, pranzano, vivono con noi, ci aiutano nelle piccole cose e in un certo senso ci tengono compagnia. Belli e sobri, perchè è un piacere circondarsi di stile, ma soprattutto di oggetti funzionali e riconoscibili, come da sempre vuole la tradizione Giannini.