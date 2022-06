Dal 1961 Michielotto seleziona sui mercati internazionali le porcellane, le cristallerie, iservizi tavola e gli oggetti regalo più vicini al gusto e ai desideri del pubblico italiano. Tra stile e funzionalità, le proposte più nuove e accattivanti attraverso una rete di collaboratori,trend-setter ed esperti in esclusiva per l’Italiaraggiungono i rivenditori e i loro clienti. A loro portano una gamma che comprende brand tradizionali e prestigiosi come Royal Albert, Royal Doulton, Denby,Mondi, Narumi e offerte più insolite come gli originali accessori di Invotis e le linee per l’illuminazione di Sompex, che testimoniano la continua volontà di rinnovarsi per interpretare con coraggio ed energia le esigenze del mercato e le abitudini che cambiano. La logistica interamente informatizzata dello sconfinato magazzino merci dell’azienda garantisce ai più di 1500 clienti e ai 30 agentiMichielotto la certezza di un servizio di consegna puntuale e rapido. Dinamismo, competenza, attenzione estrema alla qualità di prodotti e servizi, ma anche una grande passione per il bello: ecco gli asset della strategia vincente Michielotto: un’azienda che guarda al futuro forte dei suoi 50 anni di esperienza nel mercato.