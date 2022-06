Nato nel 1966 a Varallo (Vc), laurea in ingegneria, approda alla progettazione dopo un percorso di ricerca svolto presso il politecnico di Torino.

Da sempre appassionato alla cultura del progetto, alle modalità con cui concezione tecnologia e produzione, comunicazione e strategie di marketing interferiscono tra di loro per realizzare un prodotto e per farlo conoscere ha negli anni sviluppato una consistente serie di collaborazioni con aziende di svariati settori: illuminazione, accessori per la casa, radiatori, rivestimenti e bagno. Dal 1999 al 2007 sviluppa in Ritmonio il concept stesso dell’azienda e ne diventa l’anima creatrice. Fonda nel 2010 il brand di arredamento Liberostile (www.liberostile.it).

Numerosi gli interventi a livello formativo in collaborazione con istituti ed università (Politecnico di Milano, e I.E.D.)

Vanta numerosi riconoscimenti internazionali: cinque selezioni per l’Adi Design Index, due al compasso D’oro, due premi a Young e Design, Design Plus un primo premio all’ Ida (International Design Awards) ed un Good Design Award.

E’ coordinatore della Commissione tematica Abitare per l'Adi Design Index e membro dell'Atelier dell'Innovazione.