BELAIR nasce dalla fusione della cinquantennale esperienza di una solida ed affidabile realtà italiana, BELLADONNA srl, associata all'esperienza e alla competenza di un team di riconosciuti professionisti del settore. Da questa importante partnership, dall'esperienza e dalla passione, ha avuto origine un marchio in grado di offrire soluzioni di arredo indoor e outdoor per tutte le esigenze del mercato nazionale ed internazionale. Disponiamo di una vasta gamma di articoli su 4000 mq di esposizione e 10.000 mq di magazzino. La soddisfazione del cliente, che si trova, oggi, a dover fare una scelta in un mercato sempre più globale, è il nostro obiettivo principale.