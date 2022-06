DVhomecollection è un marchio che trae origine dalla storia della mia famiglia, una storia di impegno e amore per il bello. è nel lontano 1974 che mio padre Aldo e mio zio Giuseppe sapienti falegnami, decidono insieme alle loro consorti, mia mamma Lina e mia zia Lea, sapienti tappezziere di fondare una piccola azienda artigiana per la produzione di sedie e tavoli. L’autenticità delle materie prime e dei processi artigianali, punto di forza dell’azienda ben presto fanno si che i prodotti finiranno in tutte le collezioni dei più prestigiosi marchi italiani di cucine. è da queste solide basi che nasce in me la voglia di creare DVhomecollection, un marchio proprio il cui segno distintivo è il connubio tra lo spirito artigianale delle vecchie botteghe marchigiane, e il servizio di un azienda internazionalizzata, capace di seguire il cliente in modo puntuale e professionale. Fabrizio Della Costanza

L’obbiettivo per DVhomecollection è valorizzare

il lavoro artigianale riportando su larga scala l’abilità del saper fare. Con un criterio guardare al passato per costruire il futuro. Oggi più che mai Design significa per noi qualità eccellente, cosa che si riscontra nei prodotti sempre più sartoriali. Seguiamo con cura ogni fase della lavorazione e ogni prodotto è un pezzo unico. La qualità è il plus che rende ancora vincente il Design italiano.