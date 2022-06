Stefano Bettio nasce a Montebelluna nel 1975.

Dopo essersi diplomato in materie tecniche meccaniche inizia il suo percorso nel settore ricerca e sviluppo della ditta Brado spa dove familiarizza con le materie plastiche in genere e con la modellazione tridimensionale e inizia a creare le sue prime sedie di successo per l'azienda. Dopo qualche anno comincia a lavorare per la Palluccoitalia spa dove, per conto del marchio Bellato, si occupa di engineering e ricerca sviluppo e dove ha modo di completare la sua esperienza con i materiali più vari. Nel 2005 inizia la sua attività di freelance e lavora, tra le altre, con Bellato International, Biebisedie, Mimo Salotti, Studio 999design.it, Henge07, Klab design, Metalmeccanica Alba, Jin Stirrup, Nest nature.