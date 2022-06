Nasce nel 1976 nella provincia brianzola, culla del mobile artigianale, della ricerca ed innovazione tecnologica. Una terra di tradizione e cultura radicata nel tempo.

Nel 2003 si laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Inizia subito una lunga collaborazione con uno dei più rinomati gruppi che si occupano di contract e retail nel settore commerciale. Partecipa alla progettazione di punti vendita per diversi brand e categorie merceologiche, dal food al luxury, ricoprendo incarichi di project management. Si rimette in gioco partendo dalle sue origini, prendendo spunto dai vecchi laboratori artigianali brianzoli, così il suo pensiero si sposta dai grandi spazi del retail alle ridotte dimensioni dell’interior design. Qui inizia il suo percorso di studio, analisi e progettazione di oggetti ed elementi di arredo parte del quotidiano. La sua passione per la materia ed il lavoro artigianale lo portano ad utilizzare spesso il legno, con il quale si “esercita” lasciandosi ispirare dalle sue enormi potenzialità.