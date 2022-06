ArchLand Studio, fondato nel 2000 sulla base della sua trentennale esperienza professionale da Lorenzo Vallerini, è costituito da un gruppo di professionisti a servizio dell’architettura del paesaggio, dell’integrazione tra architettura e natura, della pianificazione e progettazione degli spazi aperti. Piano, progetto, paesaggio sono le tematiche di lavoro, ricerca, sperimentazione e divulgazione di un team di giovani e meno giovani tra urbanisti, architetti e paesaggisti.

… Il paesaggio progettato con consapevolezza, un tempo riservato a parchi e giardini, è oggi necessario su scala molto maggiore, se si vuole dare un ambiente vivibile a ognuno, in qualsiasi luogo abiti, e se si vuole ristabilire un contatto con le specie naturali della terra … (Sylvia Crowe “Il progetto del giardino”). E’ questa la filosofia di riferimento per un lavoro che ha visto ArchLand Studio occuparsi di temi e progetti alla scala territoriale, come piani paesaggistici, piani di aree naturali protette, piani urbani del verde e valutazioni di impatto ambientale, nonché alla scala del progetto come l’inserimento paesaggistico di grandi infrastrutture (strade, autostrade, elettrodotti, ecc.), il disegno ed il restauro di parchi, giardini, spazi pubblici e il recupero di aree degradate e/o dimesse (siti di valore naturalistico, cave e discariche, ecc.). La partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, una intensa attività di ricerca con enti pubblici e numerose pubblicazioni e libri completano ed integrano l’attività professionale. Il lavoro di ArchLand Studio si svolge prevalentemente su tutto il territorio italiano, ma ha trovato spazio anche in altri paesi come la Danimarca, la Gran Bretagna il Canada ed ilKenya.