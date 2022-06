C.F. Legno S.r.l. nacque all'inizio degli anni Novanta nel nord-est d'Italia, facendo tesoro di una lunga tradizione artigiana. Fu questa il volano che ne avviò la crescita e che la spronò verso sempre maggiori esperienze nella realizzazione di prototipi per progetti innovativi a stretto contatto con designer ed architetti. E gli orizzonti aziendali si ampliarono fino a che si sprigionò una personalissima idea creatrice.Il titolare Franco Ceccotti, abile artigiano da sempre affascinato dall'armonia, dall'energia e dallo charme emanati dal legno da lui lavorato con maestria artigiana, decise di creare prodotti per l'arredo bagno e il benessere proprio in legno. Per affinare l'idea, il figlio Marco introdusse moderne tecnologie di lavorazione e la figlia Erica individuò nuove tipologie prodotto con il contributo di un fine conoscitore di specie legnose del mondo come Gianni Cantarutti, autore del vademecum "Mille Legni".Nasce così FRANCOCECCOTTI, un marchio che suggerisce una propria filosofia del vivere contemporaneo volta a rilassare corpo e mente per rigenerare sempre nuove forze, coltivare idee, stare a proprio agio con se stessi grazie a prodotti per l'arredo bagno e il benessere in legno ideati per coniugare bellezza e funzionalità, piacere e qualità, design e durata.Oggi FRANCOCECCOTTI è espressione di un team affiato che coglie e interpreta le forme spontanee della natura con un design essenziale ma mai banale per offrirle alla fantasia di persone capaci di farle proprie con creatività per arredare hotel, centri benessere, abitazioni private.FRANCOCECCOTTI è pensato, sviluppato e prodotto in Italia.