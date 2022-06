STUDIO:

Lo Studio Varischi si occupa principalmente di progettazione, direzione lavori e direzione artistica di ville singole, attici ed appartamenti di ampie metrature oltre che della ristrutturazione di edifici esistenti, del progetto e arredo di uffici direzionali, negozi e dello sviluppo di edifici per il terziario. La ristrutturazione, di qualsiasi genere di immobile si tratti, mira ad adeguare lo spazio abitativo alle nuove esigenze della committenza mantenendo un profondo legame con il contesto circostante. Successivamente viene elaborato anche l’arredo interno, fino ad arrivare anche al più piccolo dei dettagli. Lo studio Varischi si articola in diverse figure professionali altamente specializzate nelle loro competenze. Una continua attività di ricerca tecnica dei materiali da costruzione e delle finiture è espressione di un’architettura in progresso e all’avanguardia. Gli spazi progettati dall’Arch. Varischi Mirko preferiscono mobili progettati a misura con dimensioni, essenze e caratteristiche pensate per la committenza; gli arredi a misura vengono sapientemente integrati e miscelati con i pezzi unici che fanno parte della storia di ciascuno.

BIOGRAFIA:

Mirko Varischi si laurea in architettura nel 2001 presso il Politecnico di Milano con specializzazione in progettazione architettonica ed arredamento. Durante il periodo universitario lavora presso studi di ingegneria e di progettazione civile ed industriale. Da subito firma importanti progetti d'architettura tra i quali ville ed attici nel settore privato e cura come interior design diversi showroom, uffici professionali ed abitazioni. Affronta variegati aspetti del design: dalla consulenza alla progettazione, dai mobili ai prodotti industriali. Dal 2009 inizia a collaborare come consulente per diverse aziende di cui acquisisce la direzione artistica. Da più di dieci anni pubblica i suoi progetti su riviste e libri del settore ottenendo un buon successo di pubblico.