IVAN RIZZATO

Il giovane artista Ivan Rizzato è diplomato al liceo artistico Giovanni Sello di Udine. Durante il suo percorso formativo si è concentrato sull'arte orafa e sullo studio dei metalli preziosi che gli ha permesso di coltivare una particolare attenzione alla cura di ogni minimo dettaglio. Grazie a una profonda passione per il design d'arredo, per la fotografia e per l'arte classica e contemporanea, egli ha sviluppato una grande sensibilità verso la pittura figurativa. La sua innata manualità e la propensione alla sperimentazione lo hanno condotto all'esplorazione di nuove tecniche pittoriche e decorative e all'adozione di uno stile fortemente distintivo.

ART PANEL

Ivan Rizzato collabora con gli studi di architettura e con gli interior designer per i quali crea art panel esclusivi, originali e dal fascino inconfondibile che trovano la loro perfetta collocazione in residenze private, hotel e spazi commerciali di ogni genere. Ivan Rizzato elabora l'immagine e la reinterpreta applicando, con il solo uso delle mani, strati di colore acrilico, speciali resine, piccoli elementi e stampe fotografiche che rendono ogni art panel unico. Una tecnica rappresentativa astratta e molto materica che egli stesso ha messo a punto attraverso lo studio di diverse forme d'arte, fuse con l'artigianato. Ogni dei clichè della collezione è declinato nella misura desiderata e diventa così un singolo esemplare che viene accompagnato da attestato di autenticità, emblema dell'esclusività che lo caratterizza.

APPLICAZIONI

Il supporto realizzato in alluminio o in D-Bond ha eccellenti caratteristiche di resistenza tecnica e meccanica e permette l'applicazione delle opere di Ivan Rizzato su qualsiasi tipo di superficie: esse possono rivestire superfici piane oppure curve, pareti di qualsiasi dimensione, pareti doccia, armadi, tavoli elementi d'arredo in genere o porte. Il risultato è un effetto estetico originale che conferisce a ogni ambiente l'esclusività, l'eleganza e la personalità tipiche di ogni creazione made in Italy. Inoltre, gli art panel di Ivan Rizzato possono essere anche facilmente riposizionati.