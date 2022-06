Re-Vision design è un laboratorio di progettazione che ha sede a Messina e offre servizi integrati implementati dalla creatività ,dalla ricerca e caratterizzati soprattutto dall'applicazione trasversale di principi di eco-sostenibilità. I settori di sviluppo spaziano dall'architettura d’interni al design, dal riuso di materali di post-consumo e dei loro sottoprodotti, alla produzione di opere d'arte, installazioni, arredi e complementi. Per Re-Vision design recuperare e rivitalizzare ciò che già esiste per donargli un nuovo ciclo vitale è la sfida piu' interessante da intraprendere. La mission è quella di creare ambienti interni , spazi pubblici ed oggetti di design EVOCATIVI - INNOVATIVI, generati essenzialmente da creatività e ricerca alternata all’ ordinario concetto di consumo, forme e materiali che appartengono alla memoria, accoglienti e vivi, riconoscibili e ricchi di contenuti etici , modificati nella forma e nel colore prendono nuova vita. Re-Vision design realizza oggetti in "auto produzione", complementi d’arredo personalizzati, tutti pezzi unici realizzati a mano, propone e realizza inoltre progetti di restyling sostenibile, in cui il concetto del RIUSO è alla base delle produzioni, arricchendosi di un altissimo valore aggiunto in cui contribuiscono, sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il restyling da la possibilita al cliente della sola rivisitazione del prodotto, senza uno sconvolgimento sostanziale, utile per chi vuole vedere gli spazi abitativi , il proprio b&b o la propria struttura ricettiva rinnovati , mantenendo in linea di massima lo stesso mobilio ma modificato nelle forme e nello stile. Eco-Design e restyling sostenibile, punti di forza di Re-vision design, una strategia per contenere i costi - attraverso la riduzione di rifiuti e la generazione nuovi prodotti - volte ad aumentare la sensibilità ecologica, diffondendo la cultura dello sviluppo sostenibile, della qualità e del rispetto per l’ambiente. Re-Vision design si propone sul mercato come partner globale nell'ambito delle ristrutturazioni alberghiere e ospitalità, in un regime produttivo di filiera, una rete che aumenti la competitività, riduca gli sprechi e realizzi prodotti innovativi a basso costo, promuovendo l'internazionalizzazione. L’organizzazione quindi, di una rete d’impresa - in cui si sviluppino vocazioni, convenzioni ed innovazioni - questo per Re-Vision design è il modello competitivo più idoneo per affrontare con successo l'attuale mercato.