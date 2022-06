Il gruppo Building è l’impresa di costruzioni fondata a Torino nel 1983 dalla famiglia Boffa, che ne detiene tuttora il capitale sociale al 100%. Pietro, con il figlio Luca, guida l’azienda con l’obiettivo di realizzare progetti in grado di distinguersi dalla produzione seriale, attraverso la gestione diretta dell’intero processo, dall’acquisizione delle aree alla progettazione, costruzione, commercializzazione e amministrazione delle proprietà tenute a patrimonio. Con un particolare impegno nella ricerca delle soluzioni architettoniche e dei materiali.

Il gruppo Building ha incrementato negli ultimi anni le attività anche nell’edilizia civile e residenziale, con interventi volti al recupero di edifici storici situati in aree urbane. Tra questi, ha recentemente acquistato tre storici palazzi nel centro di Torino da riportare all’originale destinazione d’uso di tipo residenziale di prestigio, con spazi commerciali di alto livello. Il primo, ultimato nel 2013, è Palazzo Valperga Galleani in via Alfieri 6, con 6.500 mq frazionati in 36 appartamenti con 36 box auto interrati, con un intervento artistico, inedito per la città e soluzioni d’avanguardia per la gestione e manutenzione centralizzata dell’intero complesso. Nel 2014 viene avviato l’intervento in via Lagrange 12 a Torino, con il recupero dell’ex sede dei vigili urbani, un edificio ottocentesco, con interni di design firmati Pininfarina: 2400mq di esclusivi appartamenti (sette alloggi e un attico) e 1100mq destinati ad una grande boutique di lusso al piano terra e primo. E’ di prossima realizzazione l’operazione in Via delle Orfane angolo via Santa Chiara, che racchiude i resti dell’ex Convento di Sant’Agostino, risalente alla metà del XVI secolo.

Nel settore commerciale e industriale, Building ha progettato e realizzato, tra gli altri, i due ampliamenti del centro commerciale “Le Fornaci” di Beinasco (To) tra il 2001 e il 2007, costruendo il primo grande cinema multisala di Torino, Warner Village, su oltre 5mila mq, con 9 sale, per un totale di 2.500 posti, e successivamente gli edifici che ospitano il Mc Donald’s e il Brico Center e il primo ampliamento della galleria commerciale con annesso il parcheggio multipiano per oltre 3.300 posti auto. Un secondo e più recente intervento è stato rivolto alla realizzazione di edifici commerciali su un’area di 36mila mq, dei parcheggi e della passerella pedonale di collegamento tra i due corpi del centro commerciale, portandolo ad essere il secondo centro commerciale più grande del Piemonte.

Tra gli altri interventi: Porto Bolaro nel 2009, il primo shopping center di Reggio Calabria (28.000 mq, 48 negozi di marchi prestigiosi); il centro commerciale Il Ducale a Vigevano - Pv nel 2005 (38.100 mq di cui 12.600 di ipermercato e 15.800 di galleria con 61 negozi); Settimo Cielo Retail Park a Settimo Torinese (90.000 mq di parco commerciale in cinque edifici separati e indipendenti, di cui tre ultimati nel 2011, uno ultimato nel primo trimestre del 2013 e l’ultimo edificio sarà terminato per la fine del 2016).

L’esperienza nel settore ha portato la Building ad operare anche all’estero, con realizzazioni importanti, come il centro commerciale “North Mall” a San Pietroburgo, in Russia nel 2006. Con una superficie di 36mila mq all’interno di un’area di oltre 500mila mq, è tra i principali poli commerciali della città. Per l’azienda questo intervento ha rappresentato un importante passo verso nuovi mercati e nuove realtà, dove la qualità dei progetti e la bontà delle opere realizzate sono lo specchio migliore per le capacità imprenditoriali e professionali italiane.

Oltre a questi il gruppo Building si è occupato di altri lavori di interesse architettonico a Torino, anche contemporanei, tra cui i lavori alla Chiesa Sant’Ambrogio di Corso Cincinnato e le parrocchie San Giovanni di Chantal in Via Passoni e di Santa Rosa da Lima in Via Bardonecchia nel 1998.

Consistente anche l’operazione a Cascine Vica (To) per il complesso produttivo Leonardo da Vinci Building Center con due palazzine uffici e nove capannoni industriali, caratterizzato dalla particolare connotazione estetica e la presenza dell’elisuperficie sul tetto degli uffici, omologata e dotata di presidi antincendio fissi, una delle tre esistenti in tutto il Piemonte e Val d’Aosta; nel 2007 il complesso industriale Building Center 4 a Cascine Vica – To (frazionamento del fabbricato produttivo esistente di 10mila mq in 6 lotti separati e ristrutturazione con materiali all’avanguardia); nel 2009 il complesso Leonardo da Vinci Building Extended a Cascine Vica (14 lotti composti da uffici abbinati a capannoni, per un totale di 7900 mq di capannoni e 7600 mq di uffici); il restauro del Castello di Piobesi Torinese, dove ha sede la Scuola di Cucina Internazionale IFSE ottimizzando spazi e strutture per la scuola e il centro di valorizzazione della cucina e dei prodotti italiani.

Da oltre 30 anni Building S.p.A. lavora per trasformare in realtà tangibili le idee, i sogni e i progetti che animano la famiglia Boffa con l’obiettivo di offrire ambienti migliori dove vivere e lavorare.