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    ALBED È STATA FONDATA NEL 1964 CON L’IDEA DI REALIZZARE COMPLEMENTI IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ E DESIGN. HA EVOLUTO LO STILE E LE PROPRIE CAPACITÀ PRODUTTIVE, MANTENENDO INVARIATO L’OBIETTIVO INIZIALE. I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI TOTALMENTE IN ITALIA E CON MATERIE PRIME CHE RISPETTANO TUTTI I CRITERI DI SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE, POSIZIONANDOSI CON COERENZA E GUADAGNANDO UNA SUA SPECIFICA AREA DI GUSTO E UNA NICCHIA DI MERCATO. ALBED ARREDA LA CASA MODERNA IN MODO DINAMICO E ATTUALE CON SOLUZIONI CHE SI ADATTANO A QUALSIASI SPAZIO, PER ARREDARE OTTIMIZZANDO OGNI ZONA DELLA CASA E DELL’UFFICIO IN MODO CREATIVO, RAFFINATO, SOBRIO E INNOVATIVO. TECNOLOGIA, KNOW-HOW E CICLO PRODUTTIVO INTERAMENTE SVOLTO ALL’INTERNO, CONSENTE DI REALIZZARE PRODOTTI E OFFRIRE UN SERVIZIO “SU MISURA” PER OGNI ESIGENZA DI ARREDAMENTO.

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