Dal 2013 la FALCON ITALIA SRL è la nuova azienda subentrata per la produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti a marchio ALEXANDER e BUFALO, presente nel famoso distretto delle coltellerie di Maniago, dove l’obiettivo primario rimane la qualità del prodotto. La FALCON ITALIA SRL, con sede a Foglizzo in provincia di Torino, oltre a continuare ad espandere i prestigiosi marchi ALEXANDER, leader dal 1907 nel settore della coltelleria e dell'accessorio specialistico da gourmet di alta gamma, e BUFALO, dove la priorità è stata assegnata alla coltelleria professionale, possiamo vantare diverse tipologie di prodotti di nostra produzione scelti con cura e con un design moderno e innovativo per una casa che diventa luogo da condividere con amici ed affetti, in una avvolgente atmosfera fatta di cose belle e utili. Un ulteriore investimento della FALCON ITALIA SRL, in termini di risorse, è stato speso nel rafforzare la nostra struttura commerciale, in particolare il customer care, oggi in grado di interfacciarsi con qualsiasi tipo di cliente, dal privato al commerciante, al quale vogliamo dedicare la massima attenzione. La FALCON ITALIA SRL ha accettato di utilizzare un modello economico all’avanguardia come la vendita online, pur mantenendo, sin dall’inizio, alti standard qualitativi da proporre ai propri Clienti. La sfida accettata della FALCON ITALIA SRL, risiede nella ricerca continua di nuovi servizi rivolti al consumatore.