Valorizzata da un nome basato sulla qualità, Febal Casa rappresenta oggi un nuovo retail concept che ha portato il brand, dal 2009 parte del Gruppo Colombini e leader da oltre mezzo secolo nel settore delle cucine componibili, a sviluppare programmi d’arredo completi per tutta la casa.

Non solo più cucine, realizzate grazie a significative collaborazioni con importanti nomi del design e dell’architettura italiana, ma anche soluzioni living e notte. Innovazione, continui investimenti e il controllo sull’intera filiera produttiva sono le parole chiave del brand.

Febal Casa: una soluzione d’arredo per far vivere alla propria abitazione quella coerenza stilistica e la qualità tipica dei prodotti Made in Italy, grazie ad un alto contenuto di servizio, ovvero il perfetto equilibrio tra la conoscenza di un mestiere, la modernità, la personalizzazione.

Le 10 collezioni e le oltre 20 uscite di nuovi prodotti all’anno garantiscono inoltre un’offerta costante di proposte e servizi sempre up-to-date in grado di rispondere alle esigenze di un consumatore contemporaneo e cosmopolita.