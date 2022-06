Dielle viene fondata nel 1971,produce camerette per ragazzi, armadiature e soggiorni.

Camerette Dielle entrata nel Gruppo Doimo nel 2001 delineando incisive strategie di sviluppo, rapidamente concretizzatesi nel rinnovamento della produzione di camerette e nella messa a punto di interessanti novità, per offrire suggerimenti rivolti a soddisfare le esigenze di chi voglia arredare con gusto moderno e funzionale. Il continuo investimento in moderne tecnologie di progettazione permette di creare camerette sempre diverse e in sintonia con ogni particolare esigenza, utilizzando la modularità dei programmi d'arredo. L'ampia gamma di camerette, il consistente numero di finiture e di colori (melamminici e laccati), assicurata dalla disponibilità di molti elementi accessori, permette di proporre soluzioni innovative. A tutto ciò va aggiunta l'applicazione di un rigoroso "sistema di qualità", che riguarda non solo i materiali utilizzati, ma l'insieme dei processi operativi aziendali, dalla fase di progettazione della cameretta all'assistenza post-vendita. Ogni cameretta Dielle originale è corredata di un certificato di garanzia con validità 5 anni. Dielle correda ogni mobile con una scheda prodotto indicante i materiali impiegati, le norme di utilizzo e manutenzione e ne certifica l'autenticità. Prestando attenzione alla sicurezza e alla salute di chi dovrà convivere per anni con la cameretta acquistata, vengono impiegati materiali di qualità che rispondono alle principale normative nel rispetto dell'ambiente. Dielle sceglie gli "ecopannelli Cuore Verde", finiture melamminiche a basso o nullo contenuto di PVC, oltre a utilizzare vernici prive di Piombo e altri metalli pesanti nocivi per la salute.