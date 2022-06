La mia esperienza professionale spazia, in maniera eclettica, praticamente in tutti i campi del design: prodotti, fra cui una serie di vasi ispirati al gioco del Nascondino (da cui ne prendono il nome), per Cuproom ; corporate identity, come quella per Youmaternity; organizzazione eventi, fiere e mostre itineranti – forse il campo in cui ultimamente ho più visibilità – con “SUNLAB for a creative outdoor” evento ospite del Sun alla Fiera di Rimini; art direction, con Il Barone Games, in cui dirigo il reparto creativo per la realizzazione di giochi da tavolo.I miei obiettivi futuri? Semplicemente portare avanti questi “Hobby”, con l’entusiasmo di sempre.