Giovane

azienda nata nel 2007 con l’obiettivo di rispondere alle moderne esigenze del mercato contract, Chairs & More da subito si propone al mercato internazionale con le sue collezioni dal design estremamente lineare e originale. L’attenzione per il comfort, la qualità dei materiali e la produzione accurata consentono all’azienda di crescere rapidamente proponendo ogni anno nuove collezioni e ottenendo riscontri da parte del mercato e della stampa internazionale che ne riconoscono la forte personalità e l’impegno costante nella ricerca di nuovi concetti di prodotto.

Nel 2014 Chairs & More si apre a collaborazioni con nuovi designer, nascono così la collezione Churros disegnata da Kazuko Okamoto che interpreta il concetto di modularità di seduta in modo radicale e la collezione Jujube, design 4P1B Design Studio, che fa delle sedute in metallo una categoria in bilico tra residenziale e contract, fra interior e outdoor.