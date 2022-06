Cava nasce nel 1960 come laboratorio artigianale dall’intraprendenza di Giuseppe Campani e Vittorio Vaghi. L’entusiasmo e la passione profusa nella ricerca della qualità hanno ben presto trasformato la piccola tappezzeria in una affermata realtà aziendale. Costruire mobili imbottiti nel pieno rispetto della più qualificata artigianalità italiana. La mano esperta dei nostri tappezzieri, la paziente maestria delle nostre cucitrici realizzano, grazie a progetti curati nel dettaglio, divani unici, interamente costruiti in azienda.