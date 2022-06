CHI SIAMO

Nel cuore delle Marche l’eccellenza del Made in Italy sin dal 1973: produzione raffinata ed originale, sintesi dell’arte preziosa, realizzata con passione interamente all’interno dell’azienda. Creazioni in linea con le esigenze del mercato, curate nei dettagli e di alto livello qualitativo. Lavorazione artigianale del prodotto e rigido controllo della qualità garantiscono successo nel mercato nazionale ed estero. QUALITÀ La Camilletti si caratterizza per design innovativo, ottimo rapporto qualità-prezzo, celerità di servizio e garanzia dei prodotti nel tempo. L’azienda gestisce tutto l’iter produttivo con il vantaggio di ottimizzare i passaggi e i tempi di realizzazione controllando la produzione in ogni dettaglio.