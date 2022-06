In attività dal 1962, Dodivetro ha saputo affermarsi negli anni nell'ambito della lavorazione del vetro sviluppando un’elevata competenza che rappresenta da sempre uno dei tratti distintivi dell'azienda.Fondata da Diego Dotta, oggi Dodivetro vanta una posizione di primo piano sul territorio per quanto riguarda la trasformazione e il commercio del vetro su misura.Da qualche tempo, la gestione dell'azienda di famiglia è stata affidata ai figli Diego Junior e Pierre Daniel che, attraverso un'accurata gestione e importanti investimenti tecnologici hanno saputo innalzare ulteriormente i livelli di eccellenza che contraddistinguono quest'importante realtà manifatturiera.Accurata selezione dei materiali, utilizzo della tecnologia più avanzata e garanzia di un servizio qualificato di installazione e posa in opera: tutto questo è Dodivetro. "La nostra missione è creare nuovi spazi per i nostri clienti, offrendo loro nuove libertà."