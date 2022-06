Tonalite S.p.A. è un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di piastrelle di ceramica in monocottura di alta qualità. Fondata nel 1974, Tonalite propone pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni declinati in una vasta gamma di formati e colori. Tutte le collezioni di prodotto sono corredate da decori e pezzi speciali che consentono di completare in modo ottimale la composizione sia dal punto di vista estetico che funzionale.Tonalite si è sempre contraddistinta per una continua ricerca mirata al miglioramento estetico della piastrella e al conseguimento di elevati standard tecnici e qualitativi, offrendo così ai consumatori più esigenti e ai professionisti la soluzione più consona ad ogni destinazione d’uso.I principali formati sono:15x15, 7,5x15, 20x20, 30x30,10x20, 10x30, 24x60, arabesque 14,5x14,5 ed esagona 17,5x15