ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

Per ottenere una migliore esperienza con il nostro sito, ti preghiamo di scaricare un altro browser gratuitamente. Basta fare clic sull'icona!

Ambiente
Esperti
Rivista
DIY
Diventa un professionista
Premium
Esci
dema
Mobili & accessori a Via Arno, 7 – 50025 Martignana Montespertoli (Fi)
Riepilogo 0Progetti (0) 0Libri delle Idee (0)
Recensioni (0)
edit edit in admin Richiedi recensione Nuovo Progetto
Richiedi recensione Modifica profilo
Nuovo Progetto
  • Vai Premium

    • DEMA VIENE FONDATA NEL 1962 A SAN GIMIGNANO, NEL CUORE DELLA TOSCANA. GLI INTENTI DELL’AZIENDA SONO STATI CHIARI FIN DAGLI INIZI: PRODURRE DIVANI DI ALTO CONTENUTO TECNICO, SVILUPPARE UNA CONTINUA RICERCA ESTETICA E PORRE LA FUNZIONALITÀ E LA QUALITÀ COME VALORI FONDANTI DELLA STRATEGIA AZIENDALE. QUESTA DETERMINAZIONE, HA PORTATO DEMA AD AFFERMARSI AUTOREVOLMENTE NEL MERCATO ITALIANO ED INTERNAZIONALE DEGLI IMBOTTITI DI ALTA GAMMA, CON PROPOSTE INNOVATIVE ED INEDITE.RADICI E MODERNITÀ SIAMO NATI IN TOSCANA, VICINO A FIRENZE, CULLA DELL’ARTE E DELLA BELLEZZA. TUTTO IL MONDO GUARDA A QUESTA TERRA COME PATRIA DELLA CULTURA. DEMA CONTINUA A MANTENERE QUI LE SUE RADICI, PERCHÉ È ANCHE IL TERRITORIO CHE ALIMENTA IL SENSO VERO DEL NOSTRO LAVORO.

    L'ITALIA E IL MONDO DEMA È PRESENTE IN MODO CAPILLARE NEI MIGLIORI SHOW-ROOM DI TUTTA ITALIA, ED È PRESENTE ANCHE SUL MERCATO INTERNAZIONALE CON UNA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE CHE COPRE I PRINCIPALI PAESI E MERCATI ESTERI.

    Bacini di utenza
    VIA ARNO, 7 – 50025 MARTIGNANA MONTESPERTOLI (FI)
    Indirizzo
    Via Arno, 7 – 50025 Martignana Montespertoli (Fi)
    Italia
    www.dema.it
      Add SEO element