DEMA VIENE FONDATA NEL 1962 A SAN GIMIGNANO, NEL CUORE DELLA TOSCANA. GLI INTENTI DELL’AZIENDA SONO STATI CHIARI FIN DAGLI INIZI: PRODURRE DIVANI DI ALTO CONTENUTO TECNICO, SVILUPPARE UNA CONTINUA RICERCA ESTETICA E PORRE LA FUNZIONALITÀ E LA QUALITÀ COME VALORI FONDANTI DELLA STRATEGIA AZIENDALE. QUESTA DETERMINAZIONE, HA PORTATO DEMA AD AFFERMARSI AUTOREVOLMENTE NEL MERCATO ITALIANO ED INTERNAZIONALE DEGLI IMBOTTITI DI ALTA GAMMA, CON PROPOSTE INNOVATIVE ED INEDITE.RADICI E MODERNITÀ SIAMO NATI IN TOSCANA, VICINO A FIRENZE, CULLA DELL’ARTE E DELLA BELLEZZA. TUTTO IL MONDO GUARDA A QUESTA TERRA COME PATRIA DELLA CULTURA. DEMA CONTINUA A MANTENERE QUI LE SUE RADICI, PERCHÉ È ANCHE IL TERRITORIO CHE ALIMENTA IL SENSO VERO DEL NOSTRO LAVORO.

L'ITALIA E IL MONDO DEMA È PRESENTE IN MODO CAPILLARE NEI MIGLIORI SHOW-ROOM DI TUTTA ITALIA, ED È PRESENTE ANCHE SUL MERCATO INTERNAZIONALE CON UNA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE CHE COPRE I PRINCIPALI PAESI E MERCATI ESTERI.